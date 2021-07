Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 13 luglio

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 13 luglio

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 1.534 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 1.287 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 20 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 192.543. Il tasso di positività diminuisce del -0,4% e si attesta al 0,8%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di 58.213.710.

Un ricovero in meno in terapia intensiva mentre sono 21 i posti liberatisi in degenza ordinaria negli ospedali del Paese. I casi attivi aumentano di 223 unità e si attestano a quota 40.649.

Ema studia dati casi disturbi neurologici dopo vaccino J&J

“L’Ema sta analizzando i dati forniti” da Johnson&Johnson “sui casi della sindrome Guillain-Barre (Gbs) segnalati a seguito della vaccinazione” col siero, ed ha chiesto alla J&J di fornire “ulteriori dati dettagliati”. Così l’Ema in una nota all’ANSA dopo che ieri la Food and Drug Administration Usa ha aggiunto un avvertimento legato alla Gbs (disturbi neurologici) alla scheda informativa per il vaccino Janssen. “L’Ema continuerà la revisione dei casi e comunicherà ulteriormente quando saranno disponibili nuove informazioni”.