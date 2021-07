Eurovision 2022: quali sono le 17 città candidate

Con la vittoria dei Måneskin all’Eurovision 2021 è tempo di pensare alla città che ospiterà la prossima edizione. 17 quelle candidate. Hanno aderito Torino, Bologna e Milano, candidata naturale per il Forum di Assago. C’è anche Roma, già città ospitante nel 1991 e Sanremo. E ancora, Genova, Firenze, Trieste, Alessandria, Matera. Si sono proposte anche Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale (Catania), Bertinoro di Romagna (Forlì – Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa) e Sanremo (Imperia).

Il bando della Rai e della Eurovision Broadcast Union è scaduto ieri sera a mezzanotte e la città verrà scelta entro agosto. Quest’ultima avverrà in base a delle caratteristiche precise:

– aeroporto internazionale a non più di un’ora e mezza dalla città ospitante,

– offerta alberghiera di oltre 2.000 stanze nelle aree contigue all’evento

– infrastruttura dedicata all’Eurovision al coperto con capacità da 8.000 a 10.000 persone nella sala principale durante l’evento e specifiche tecniche precise (tra cui un’altezza di circa 18 metri con buone capacità di carico sul tetto)

– una struttura logistica intorno all’area principale deve essere in grado di supportare le esigenze della produzione con infrastrutture per la sicurezza, un centro stampa per 1.000 giornalisti, un’area per le delegazioni (artisti), i camerini, aree per il personale, uffici, area hospitality e servizi per il pubblico (toilette, punti vendita di cibo e bevande)

– disponibilità in esclusiva per 6 settimane prima dell’evento, le 2 settimane dello show e quella successiva per il disallestimento.