Coronavirus: il bollettino della giornata di oggi, 6 aprile 2020, potrebbe essere secondo Angelo Borrelli il migliore da quando è scoppiata l’emergenza

Coronavirus: anche per la giornata di oggi, 6 aprile 2020, la Protezione Civile ha tenuto la tradizionale conferenza stampa presieduta da Angelo Borrelli. Alle 17 di questa giornata in Italia, a causa di questo terribile virus, sono 132.547 i casi positivi e 16.523 i morti. I guariti salgono a quota 22.837, ossia il 4,7% in più rispetto a 24 ore fa.

Al momento i positivi al Coronavirus sono 93.187, ma calano ancora i posti occupati in terapia intensiva (-79, rispetto ai -17 della giornata di ieri). “Per il terzo giorno consecutivo calano i casi in terapia intensiva”, ha affermato Borrelli. Insomma il quadro complessivo ha delle notizie positive anche se i morti di oggi sono in più rispetto a ieri, giornata con meno morti dall’inizio dell’emergenza. Molti virologi hanno affermato che questa settimana sarà quella in cui raggiungeremo il picco e si spera quindi che subito dopo si registrerà un calo dei contagi e un miglioramento generale.

Riepilogo bollettino 6 aprile 2020

Casi attuali : 93.187

: 93.187 Decedut i: 16.523

i: 16.523 Dimessi/guariti : 22.837

: 22.837 Terapia Intensiva: 3898

Totale casi in Italia: 132.547

Riepilogo dati regione per regione

Ecco invece il numero dei contagiati al Coronavirus regione per regione, con la Lombardia in testa in quanto regione più colpita. E’ seguita da Emilia Romagna e Veneto.

Lombardia 51.534 (+1.079, +2,1%)

Emilia-Romagna 17.556 (+467, +2,7%)

Veneto 11.588 (+362, +3,2%)

Piemonte 12.924 (+562, +4,5%)

Marche 4.614 (+150, +3,4%)

Liguria 4.549 (+100, +2,2%)

Campania 3.058 (+98, +3,3%)

Toscana 6.001 (+154, +2,6%)

Sicilia 2.046 (+52, +2,6%)

Lazio 4.031 (+151, +3,9%)

Friuli-Venezia Giulia 2.103 (+55, +2,7%)

Abruzzo 1.721 (+18, +1,1%)

Puglia 2.444 (+127, +5,5%)

Umbria 1.253 (+14, +1,1%)

Bolzano 1.722 (+78, +4,7%)

Calabria 817 (+22, +2,8%)

Sardegna 922 (+15, +1,6%)

Valle d’Aosta 805 (+23, +2,9%)

Trento 2.348 (+63, +2,8%)

Molise 224 (-)

Basilicata 287 (+9, +3,2%)

