Coronavirus: il bollettino aggiornato ad oggi, venerdì 23 luglio 2021

Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati

La Protezione Civile, come di consueto, ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: in aumento il numero dei contagi, circa 5.143, rispetto ai 5.057 della giornata di ieri. Nella giornata odierna sono 17 le vittime e si registrano 1.239 guariti.

Si rilevano, inoltre, -3 terapie intensive e +70 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 2,2% (-0,1%). Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale anti-Covid, con ben 63.879.391 dosi di vaccino somministrate in totale.

Green Pass

In Italia a partire dal prossimo venerdì 6 agosto il Green Pass sarà obbligatorio per accedere a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre e non solo. Questa la decisione annunciata dal Governo per decreto: per poter usufruire di alcune attività e servizi, sarà necessario possedere le certificazioni verdi Coronavirus.

Il nuovo decreto dispone la chiusura delle discoteche, di fronte a questo i gestori delle discoteche ricorrono contro la scelta del Consiglio dei ministri di mantenere chiuse le loro attività. Alcuni di loro hanno deciso di impugnare il nuovo decreto davanti ai propri Tar competenti territorialmente. A riferirlo è l’Associazione Giustitalia.

Per poter ottenere il Green Pass si dovrà rispettare una di queste condizioni: