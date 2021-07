Questa mattina il leader leghista Matteo Salvini ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid. Spunta il QR in una foto postata su Instagram

A Milano questa mattina, venerdì 22 luglio, il leader della Lega Matteo Salvini ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid. Su una foto postata sui social spunta un QR code, che potrebbe appartenere al Green pass. Matteo Salvini, come spiegato nei giorni scorsi, aveva una prenotazione precedente per il vaccino fissata per il giorno 28 giugno che aveva dovuto rinviare per testimoniare nel processo per diffamazione in cui è parte civile contro Carlo De Benedetti.

Di seguito le parole condivise su Instagram dal leader leghista, Matteo Salvini: “Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici!”

Dopo aver invocato per giorni la “libertà di scelta” sull’adesione alla campagna vaccinale, Matteo Salvini ha dunque ricevuto la prima dose. Nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha criticato il leader della Lega Matteo Salvini ed ha invitato con molta durezza i cittadini a non farsi spaventare dai vaccini:

“L’economia italiana si sta riprendendo. La variante delta del virus è minacciosa, perché si espande più rapidamente. Altri Paesi europei sono più avanti nei contagi, ma senza reagire subito la situazione nostra si uniforma. I provvedimenti presi sono importanti, perché introducono l’utilizzo del Green Pass su base estensiva. Il merito di questo miglioramento – dichiara Draghi – è stato della campagna vaccinale, perché sta andando ad una velocità rassicurante.