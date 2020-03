Con un comunicato sul sito ufficiale, il presidente della FIFA ha dichiarato che il Mondiale per club sarà rinviato a data da destinarsi per l’emergenza Coronavirus

Dopo EURO 2020 e Copa America un altro torneo calcistico è stato rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus. Si tratta del Mondiale per club (FIFA Club World Cup) che sarà rinviato a data da destinarsi.

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha infatto accolto le richieste di UEFA e CONMEBOL di spostamento per Campionati Europei e Coppa America, e ha dovuto conseguetemente posticipare anche il Mondiale per club.

Sul comunicato ufficiale apparso sul sito FIFA.com, si legge che la manifestazione verrà riprogrammata in un secondo momento, quando ci sarà maggiore chiarezza della situazione dello sport mondiale, nel 2021, 2022 o adirittura nel 2023.

Ecco una parte del comunicato ufficiale della FIFA:

In questa fase è importante ricordare che lo scopo principale delle competizioni della FIFA, comprese quelle sopra menzionate, è garantire sia lo sviluppo del calcio globale che i programmi di solidarietà in tutto il mondo e che la stragrande maggioranza delle Associazioni Membri nel mondo dipendono dai programmi di solidarietà della FIFA per i loro si svolgono attività per il calcio femminile e maschile. È quindi essenziale che anche i loro interessi, sia sportivi che economici, siano protetti.

Tuttavia, allo scopo di trovare soluzioni equilibrate per il bene del calcio e proteggere gli interessi di tutte le parti interessate e gli organizzatori della competizione, siano essi nazionali, continentali o mondiali, ho chiesto domani una chiamata alla conferenza dell’Ufficio di presidenza del Consiglio per vedere come possiamo progredire collettivamente. Durante questa chiamata, suggerirò i seguenti passi successivi:

accettare i rinvii della Coppa America 2020 di CONMEBOL e della UEFA EURO 2020 al giugno / luglio del 2021;

decidere in una fase successiva – quando c’è più chiarezza sulla situazione – quando riprogrammare la nuova Coppa del Mondo per club FIFA, successivamente nel 2021, nel 2022 o nel 2023;

discutere con la FA cinese e il governo cinese il rinvio della nuova Coppa del Mondo per club FIFA dal 2021 al fine di minimizzare qualsiasi impatto negativo; e

discutere l’impatto di questi cambiamenti sul calendario con le confederazioni, le Associazioni membri e altre parti interessate e lavorare sull’attuale calendario delle partite internazionali con l’obiettivo di trovare soluzioni appropriate per tutti da proporre non appena le circostanze lo consentano, si spera prima della fine di aprile.

