La Protezione Civile, come di consueto, ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: risultano 389 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 28 le vittime e si registrano 2.839 guariti. Si rilevano, inoltre, -5 terapie intensive e -20 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 0,5% (+0,0%). Infine, le dosi di vaccino somministrate in totale ammontano a 50.089.618.

Da oggi anche la Valle d’Aosta è entrata in zona bianca, quindi tutta l’Italia si trova nella zona più bassa di rischio Covid. La Regione a Statuto speciale, l’unica a essere ancora in zona gialla, da oggi è passata in zona bianca. Per anticipare l’eliminazione di alcune restrizioni, il presidente della Regione Erik Lavevaz aveva firmato, negli scorsi giorni, un’ordinanza che prevedeva la fine del coprifuoco notturno e la riapertura di tutte le attività a partire da venerdì 25 giugno



“Il nostro obiettivo concreto è di vaccinare tutti gli italiani che lo vogliono con la prima dose entro la fine dell’estate, ha dichiarato in ministro della Salute Roberto Speranza. Oggi è un giorno bello perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche libertà in più. Al momento il green pass è stato già scaricato da 13 milioni e 700.000 persone e io penso che questo sia già un fatto molto positivo, perché segnala che c’è una grande attenzione e questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando”, conclude il ministro Speranza.

“La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore – ha detto il sottosegretario Pierpaolo Sileri – allora i dati ci dicevano questo. Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione”.