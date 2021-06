In arrivo le ultime due puntate de Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano sta per tornare! Nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti, la serie ha riscosso un enorme successo. Quello che si pensava fosse l’ultimo atto, “Il metodo Catalanotti” con 9 milioni gli spettatori collegati è stato mandando in onda lo scorso marzo.

Non è ancora finita, però: ci saranno infatti due nuove e speciali puntate finali. A rivelarlo, l’attore Angelo Russo, alias l’agente Catarella della fiction, parlando all’emittente locale Teleiblea: “Palomar ci ha confermato che gireremo altre due puntate per chiudere il cerchio, tra cui anche ‘Riccardino’. Non abbiamo ancora una data certa. L’unica cosa sicura che sappiamo è che i due episodi si gireranno, come confermato dalla Palomar a tutto il cast storico della serie che ha già firmato l’opzione“.

La data di uscita non è stata ancora ufficializzata, con ogni probabilità sarà nel 2022. Questa non è l’unica buona notizia per i telespettatori: “Riccardino” (romanzo scritto da Camilleri nel 2005, rimaneggiato nel 2016 e pubblicato postumo su indicazione dell’autore) avrà la sua trasposizione televisiva. Con la messa in onda dell’ultimo dei romanzi della fortunata saga di Andrea Camilleri, le richieste dei fan verrebbero soddisfatte.