Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 6 luglio

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 907 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 1.835 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 24 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 192.424. Il tasso di positività diminuisce del -0,2% e si attesta al 0,5%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di 54.371.521.

Potrebbe interessarti:

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva di 4 unità. Allo stesso modo diminuzione anche dei ricoveri in degenza ordinaria con ben 66 pazienti presso le strutture ospedaliere.

Sileri lancia l’allarme per i non vaccinati

“Gli over 60 non vaccinati corrono un rischio per loro stessi, non solo per la società. A ottobre ci sarà una recrudescenza della circolazione del virus e, purtroppo, con questa circolazione, anche se non paragonabile allo scorso anno, in ospedale andrà prevalentemente chi non si è vaccinato. Ed è un rischio troppo alto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione Omnibus, su La 7.