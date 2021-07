Pokemon GO ha spento la quinta candelina, il gioco fenomeno del 2016 è sopravvissuto e cresciuto nel corso degli anni con nuove funzioni

Pokemon GO ha spento la quinta candelina. Il gioco fenomeno del 2016 è sopravvissuto e cresciuto nel corso degli anni, guadagnando caratteristiche e funzioni. Il cuore del gameplay rimane l’andare in giro nel mondo reale a caccia di Pokémon, ma adesso si può fare molto di più, come ricordato dagli sviluppatori.

La prima iniziativa per festeggiare in quinto compleanno del gioco è stata proprio quella di ricordare alcune delle caratteristiche più importanti aggiunte anno per anno.

Pokemon Go celebra i suoi primi, gloriosi, cinque anni di vita con un evento speciale che rende omaggio a uno dei videogiochi più popolari di sempre. Dal boom incredibile del debutto del 2016 a oggi, la creatura di Niantic ha saputo resistere grazie a costanti aggiornamenti. Ha utilizzato l’immenso database dei mostriciattoli di Nintendo sfruttando appieno le potenzialità della realtà aumentata. È curioso scoprire come in Giappone i giocatori più assidui siano tutti piuttosto maturi, nella fascia over 60.

L’ascesa del gioco

Nel 2016, Pokemon Go era diventato un fenomeno globale, frantumando ogni record di download e mostrando come il mondo virtuale poteva benissimo miscelarsi con quello reale grazie alla realtà aumentata e alla geolocalizzazione in cui si diventava l’avatar del gioco, muovendosi per strade, piazze fino ai luoghi impervi. Niantic ha mantenuta alta l’interazione con tante novità come il Pokemon compagno, le ricerche speciali con premi esclusivi. La possibilità di scattare foto, ma anche di combattere il Team Rocket come nella serie animata fino alle Mega Evoluzioni e a nuove dinamiche.

L’impatto della pandemia

Con la pandemia del Covid-19, sembrava fosse arrivata la parola fine a un gioco basato sullo stare all’aria aperta e all’incontrare fisicamente altri allenatori. E invece Pokémon Go si è adattato pensando alla sicurezza. Per i cinque anni, saranno diffusi contenuti speciali come i Pikachu volanti con cinque palloni gonfiabili e la possibilità di catturare Darumaka (anche shiny). L’appuntamento è da oggi 6 luglio ore 10 al 15 luglio alle 20.