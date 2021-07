Il punto della situazione sull’epidemia Covid nel bollettino di oggi: contagi e campagna vaccinale, cosa c’è da sapere

Bollettino Coronavirus – I dati offerti dal Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia Covid-19 nella giornata di oggi, sabato 3 luglio, mostrano una graduale diminuzione dei contagi, in linea con i dati delle settimane precedenti.

Potrebbe interessarti:

Il bollettino

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 932 nuovi contagi su 228.127 tamponi effettuati. In calo il numero dei decessi (22), delle terapie intensive (-9) e dei ricoveri (-75), in aumento, invece, il numero dei guariti (3.110). Non si registra alcun incremento nel tasso di positività, che rimane fermo allo 0,4%.

Prosegue la campagna di vaccinazione contro il Covid, con ben 52.682.992 di dosi somministrate nella giornata di oggi.

La variante Delta

A destare preoccupazione le varianti, in particolare la variante Delta, largamente diffusa in Inghilterra e in parte dell’Europa. In Gran Bretagna, in particolare, la variante Delta si sarebbe diffusa velocemente, passando da una percentuale di contagio del 16,8% a un incremento del 22.7%, secondo l’ultima indagine dell’Iss.

In Italia, particolarmente preoccupanti i dati registrati in alcune regioni, tra cui Friuli Venezia Giulia e Sardegna, regioni che raggiungono rispettivamente il 70,6% e il 66,7% di nuovi contagi da variante.