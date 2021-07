Il punto sull’epidemia da Coronavirus nel bollettino di oggi 8 luglio: nuovi contagi, decessi, ricoveri e campagna vaccinale

Bollettino Coronavirus in Italia – I dati offerti dalla Protezione Civile continuano a mostrare un leggero aumento dei numeri. Sale la preoccupazione per le possibili varianti, in particolare quella Delta, responsabile nel mondo di un incremento dei casi positivi. Prosegue la campagna vaccinale che, tuttavia, come noto non copre dalle mutazioni del virus, risultando inefficace nei casi delle diverse varianti.

Potrebbe interessarti:

Il bollettino

Stando al bollettino sul Coronavirus, salgono a 1.394 i contagi registrati nella sola giornata di oggi, 284 casi in più rispetto alla giornata di ieri. In calo, invece, il numero dei morti e dei ricoveri nelle strutture ospedaliere (-37). In aumento i guariti, circa 1.749, mentre restano stabili le terapie intensive. I dati sono estrapolati da un campione di 174.852 tamponi effettuati nella giornata di oggi e stabiliscono un aumento del tasso di positività dello 0,2%.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale anti-Covid, con ben 55.456.276 dosi somministrate. A preoccupare però, le varianti, in particolare la variante Delta, responsabile in queste settimane di un aumento di positività su scala globale, ma in particolare in Europa. Il vaccino, infatti, risulterebbe inefficace difronte alle mutazioni del virus, pur rimanendo fondamentale nel processo del decorso.