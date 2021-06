Nuovi contagi, terapie intensive, ricoveri e campagna vaccinale: i dati aggiornati nel bollettino di oggi, 10 giugno

I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un calo generale della soglia di pericolosità e diffusione del virus. Complice il procedere della campagna vaccinale che, stando al bollettino di oggi, contribuisce largamente al calo dei contagi e dei decessi, ma vediamo nello specifico.

Il bollettino e la campagna vaccinale

Ancora in calo il numero dei contagi, che oggi resta fermo sulla soglia dei 2.079 nuovi contagiati. In calo anche i decessi, con 88 morti da Covid accertate, mentre è in aumento il numero dei guariti, circa 7.616. In calo costante anche le terapie intensive (-35) e i ricoveri, con -229 posti occupati. Il tasso di positività raggiunge l’1,0%, con il +0,0%.

Continua la fitta programmazione della campagna vaccinale, da poco aperta anche ai giovani, con open day organizzati in tutta Italia, come incentivo alla vaccinazione. A tal proposito, gli Stati Uniti hanno pensato a un incentivo particolare: ‘chiunque abbia compiuto 21 anni, dopo aver ricevuto la propria dose, può andare in uno dei cannabis shop convenzionati e ritirare il proprio “premio”’. Cannabis in omaggio per i vaccinati, il governo statunitense pensa già alla prossima mossa per incoraggiare la vasta popolazione ad accorrere ai ripari.