Il capo di Stato maggiore dell’Esercito Italiano, Salvatore Farina, è risultato positivo al Coronavirus: “In isolamento nel mio alloggio”

Il capo di Stato maggiore dell’Esercito Italiano, il generale Salvatore Farina, è positivo al Coronavirus. Lo ha fatto sapere lui stesso tramite un messaggio dal quale traspare positività: “Sto bene”, dice “Sono in isolamento nel mio alloggio, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità governative e dei protocolli sanitari previsti”.

Mentre si sta procedendo alacremente per ricostruire la filiera di contatti avuti dal Generale nell’ultimo periodo, egli prosegue: “Continuerò a svolgere le mie funzioni e verrò sostituito, per le attività a cui non posso prendere parte, dal Generale Bonato. Porgo un caloroso saluto alle donne e agli uomini dell’Esercito che operano per fronteggiare questa emergenza nei settori operativi, logistici e della sanità”.

Come il generale Salvatore Farina, nelle ultime ore altre due personalità di spicco hanno fatto sapere di essere risultati positivi al Coronavirus: parliamo del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti (qui la notizia completa) e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che, come altri suoi colleghi, aveva effettuato il tampone in via precauzionale dopo aver preso parte ad un incontro a Palazzo Chigi lo scorso 4 Marzo.

Nel comunicato diramato dal suo staff si legge:

“Cirio continuerà a lavorare, lo farà inevitabilmente a distanza ma in costante collegamento, garantendo al Piemonte, ai Piemontesi e all’Italia il suo massimo supporto“.

