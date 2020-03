Coronavirus, 30 giorni di stop a tutte le manifestazioni sportive

Il Comitato tecnico scientifico ha proposto di sospendere per 30 giorni tutte le manifestazioni sportive a causa della diffusione del Coronavirus

Il Coronavirus ferma ancora la Serie A, forse definitivamente. Infatti, dopo il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan a causa della diffusione dei contagi in Piemonte, c’è l’ipotesi di sospendere per un lungo periodo di tempo il campionato.

Ipotesi avanzata dal Comitato tecnico scientifico voluto da Giuseppe Conte. Il Comitato ha proposto infatti di rinviare tutte le manifestazioni pubbliche, comprese quelle sportive, per almeno 30 giorni. Questa la proposta: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

Se la proposta dovesse essere confermata, verrà integrata al decreto del 1° marzo applicato dal Governo. Una soluzione in linea con gli altri paesi Europei, che negli scorsi giorni hanno preso provvedimenti simili. In Svizzera, il campionato è stato sospeso fino al 23 marzo.

In Inghilterra invece avanza l’ipotesi di giocare alcuni match della Premier League a porte chiuse. In Spagna alcune gare delle Coppe Europee saranno giocate senza spettatori. L’unica soluzione in Italia sarebbe quella di giocare i match a porte chiuse, un’ipotesi però già scartata nei giorni scorsi dalla Lega Calcio.

