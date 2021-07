Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 27 luglio

Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute il bollettino con i dati sui contagi da Coronavirus, aggiornato ad oggi 27 luglio

Coronavirus: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. Oggi si registrano 4.522 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 2.418 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 24 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 241.890. Il tasso di positività diminuisce del -1,7% e si attesta al 1,9%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il coronavirus ad oggi è di

65.887.954.

Aumentano di 7 unità i ricoveri in terapia intensiva. Crescita considerevole dei ricoveri in degenza ordinaria con ben 99 ricoveri in più rispetto a ieri.

Francia: senza pass sanitario un dipendente potrà essere licenziato

In Francia un dipendente potrà essere licenziato se non presenta il pass sanitario per il Covid-19. Lo ha affermato martedì il ministro del Lavoro, Elisabeth Borne, dopo il voto del Parlamento di domenica scorsa sulla contestata estensione del dispositivo. “Non dobbiamo far credere ai dipendenti che non ci possa essere un licenziamento, siamo nel campo del diritto comune del Codice del Lavoro”, ha spiegato Borne.