Perchè scegliere bookmaker aams, ora AMD, è importante?

Al giorno d’oggi siamo sempre più abituati a termini inglesi quali cyber security, o VPN, o termini tecnici quali bookmaker, ma in generale a tutto il lessico che riguarda la sicurezza online

Uno dei motivi per cui si decide di registrare i propri dati online è quello di giocare: il mondo del gioco online fra azzardo, videogiochi e eSport è in aumento del 10% ogni anno, e solo città come Napoli e Milano insieme fanno registrare più di due milioni di giocatori. In particolare un settore tanto apprezzato in particolare in Italia è quello delle scommesse online, business che ha letteralmente surclassato quello delle scommesse fisiche, ma proprio perché in rete il gioco virtuale nasconde delle insidie. Nel caso specifico dei siti di scommesse è fondamentale affidarsi a operatori con regolare licenza aams, molti di questi si possono trovare su miglioribookmakers.net, per diverse ragioni e una fra tutte la sicurezza dei dati.

Cosa significa bookmaker aams (AMD)?

AAMS è un acronimo che sta a denominare l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, organo statale in auge fino al giugno 2012 e poi trasformatasi in ADM, Agenzia dogane e monopoli con il decreto legge 27 giugno 2012. Ma perché è importante registrarsi a siti che hanno questa concessione per giocare?

Come anticipato i motivi sono tanti, e la sicurezza è il nucleo centrale trattandosi di piattaforme su cui spesso e volentieri si puntano somme di denaro e si registrano conti bancari e metodi di pagamento. Ebbene i siti con regolare licenza ADM ex AAMS garantiscono all’utente un controllo statale capillare in ogni singola fase del processo. La lista delle piattaforme con regolare licenza possono essere trovate sul sito governativo di riferimento, oltre a tante altre informazioni utili.

Ma oltre alla sicurezza affidarsi a siti con licenza per l’Italia è altresì importante per altri fattori. In primis quello di poter ricevere e versare denaro nella valuta italiana, senza dover ricorrere a cambi spesso svantaggiosi. Inoltre restando sempre in termini economici queste piattaforme sono le uniche a disporre di un fondo a garanzia dei clienti. Ciò, nella remota ma non impossibile ipotesi che l’operatore dovesse fallire, garantisce all’utente il rimborso di tutte le somme depositate e giacenti; in caso contrario con un bookmaker non registrato ADM si perderebbero tutti i beni.

Inoltre, ultimo ma non per importanza, i bookmaker con licenza ADM propongono sempre modalità di gioco innovative e interessanti. Il Betting Exchange ad esempio permette al giocatore di “vestire i panni” di un bookmaker e raccogliere le giocate degli altri agendo da operatore di scommesse.

In un mondo totalmente digitalizzato è importante affidarsi agli attori giusti anche quando ci si vuole intrattenere con giochi online che siano con o senza deposito di denaro. Oltre alla sicurezza dei propri beni economici è altresì preziosa la sicurezza dei dati.