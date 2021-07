Scopriamo i migliori Casinò fisici da visitare in Italia

Giocare in un Casinò Online è molto comodo ed ormai è diventata la scelta principale dei giocatori d’azzardo, ma nell’articolo di oggi vorremmo portarvi dove è iniziato tutto: nei Casinò fisici

Andremo a presentarvi quelli, che secondo noi, sono i migliori Casinò fisici da visitare in Italia, andando ad analizzarne storia e tradizione.

Casinò di Venezia

Cominciamo da quello che ha la storia più ricca, il Casinò di Venezia, conosciuto come il più antico del mondo. È stato aperto per la prima volta nel 1638 ed è un luogo turistico molto interessante anche per coloro che non giocano d’azzardo.

All’inizio il Casinò di Venezia faceva parte del Teatro San Mosè. Durante gli intervalli, gli spettatori potevano divertirsi giocando d’azzardo in una certa ala del teatro. Questo era l’unico posto in Italia dove il gioco d’azzardo controllato era legale all’epoca. Richard Wagner ha vissuto in questo luogo per un po’. Alcune delle sue grandi composizioni furono scritte tra le sue bellissime mura.

Ci sono in realtà due parti di questo rinomato casinò: Ca’ Vendramin Calergi e il Casinò Ca’ Noghera. Il primo si trova nel centro storico, mentre il secondo, che rappresenta il più grande dei due, si trova vicino all’aeroporto Marco Polo. Sia i giochi americani che quelli francesi sono disponibili per i clienti ed è infatti possibile trovare giochi come roulette e blackjack tra le oltre 600 slot machines presenti.

Infine, anche per quanto riguarda i grandi tornei questo casinò fisico si distingue dagli altri: un tempo era sede del World Poker Tour Venice Carnival Tournament.

Sanremo

Il Casinò di Sanremo si trova nell’omonima località di Sanremo e può essere meglio descritto come una struttura di alta classe. 11 sale da gioco sono disponibili in questo lussuoso casinò con soldi veri. Sei sale sono dedicate al gioco delle slot machine.

L’edificio in cui risiede è stato costruito nel 1905, quindi se si è amanti della storia e dell’architettura, questo edificio rappresenterà una bella sorpresa durante la propria esperienza di gioco.

Questo è sicuramente un posto lussuoso poiché si trova all’interno di un’area molto popolata da turisti.

Rispetto agli altri, il Casinò di Sanremo ospita anche eventi che esulano dal gioco d’azzardo, sfruttando la grande popolarità e la grande lussuosità del Palazzo in cui si trova.

Casinò di Saint Vincent

Ci spostiamo ora al nord italia, ovvero quello di Saint-Vincent, con sede ad Aosta. L’edificio è nato nel 1921 sotto la spinta del sindaco del tempo, Elia Page, che voleva attirare più persone nella remota regione italiana, offrendo, all’inizio, solo il gioco della Roulette. Nel corso degli anni l’edificio è stato aggiornato e ristrutturato più volte, fino a diventare un vero e proprio Resort ai giorni nostri.

Il complesso del Casinò infatti si compone di un albergo a 5 stelle, di un raffinato ristorante, di un centro benessere, di una sala congressi e, ovviamente, di una grandissima sala da gioco volta ad intrattenere e divertire tutti i giocatori d’azzardo.



Teniamo a ricordare, infine, che il Casinò Saint Vincent è famoso in tutto il mondo per i tornei e le varianti poker presenti, come il Poker Saint-Vincent, l’Ultimate Texas Hold’Em e il più classico Texas Hold’em.

Admiral Mendrisio

Il Casino Admiral Mendrisio è molto particolare, in quanto è accessibile sia dall’Italia che dalla Svizzera. Questo è di gran lunga uno dei migliori che possiate mai visitare, grazie alla sua continua ristrutturazione e modernità tecnologica presente al suo interno. Questo casinò è unico perché unisce entrambe le culture dell’Italia e della Svizzera.



Situato all’interno di un edificio che è un capolavoro di architettura romana classica, l’Admiral Mendrisio ha un’atmosfera maestosa, quasi da fare invidia ai più grandi casinò di Monte-Carlo.



Un’altra particolarità di questo Casinò, è che esistono orari diversi in base al gioco che si vuole effettuare, al fine di evitare un sovraffollamento dell’edificio stesso, e consentire così a tutti di avere la possibilità di sedersi ad un tavolo e giocare.



Sono presenti tantissimi tavoli da Baccarat e Blackjack, quest’ultimo con puntate che possono raggiungere addirittura le 1000€ per giocata. Anche le slot machines e i videopoker sono estremamente popolari qui, e le oltre 340 macchine da gioco elettroniche lo dimostrano.

Campione d’Italia

L’ultimo, ma non per importanza, della nostra lista è quello di Campione d’Italia. Situato nella provincia di Como, il Casinò Municipale di Campione d’Italia rappresenta una destinazione davvero paradisiaca. 56 tavoli compongono la vasta selezione di giochi.

Questo lo rende il casino più grande d’Italia, in quanto ha una più ampia varietà di giochi da tavolo tra cui scegliere rispetto alla maggior parte degli altri casinò presenti nel Bel Paese. Seppur chiuso da ben 3 anni, sembra che finalmente questo storico Casinò possa riaprire i battenti entro qualche mese, ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di inserirlo nella nostra lista.



Oltre ai classici tavoli da Blackjack e Baccarat, questo casinò propone un’ampia varietà di tavoli da poker, alcuni sponsorizzati addirittura da PokerStars. Inoltre, Il Casinò Municipale di Campione d’Italia dispone di oltre 750 macchine da gioco elettroniche. 140 di queste macchine sono slot che si trovano nella loro stanza designata come sezione fumatori.

Sia che ci si voglia divertire con la roulette elettronica, i jackpot progressivi, i terminali per le corse dei cavalli o il video poker, non c’è sicuramente carenza di varietà quando si tratta di questi giochi elettronici, e questo è uno dei motivi per il quale questo è uno dei casino famosi italia.

Conclusioni

L’Italia è un Paese ricco di cultura e storia, e la presenza di così tanti casinò fisici lo dimostra. Negli anni d’oro del gioco d’azzardo, nel nostro Paese erano presenti molti più edifici riservati a chi voleva scommettere e divertirsi con soldi veri, ma durante gli anni, per un motivo o per un altro, questo numero è andato sempre più scemando, lasciandoci in eredità comunque dei Casinò invidiati da tutti il mondo.