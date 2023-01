Correa, non è da Inter: troppe occasioni perse

La dirigenza ci aveva puntato moltissimo due anni fa quando l’aveva prelevato dalla Lazio. 30 mln il totale speso dall’Inter per assicurarsi le sue prestazioni, 5 di prestito oneroso ed altri 25 per il suo riscatto. Una cifra che ad oggi (e forse in maniera definitiva) sembra davvero essere stata spesa in modo pessimo. Joaquin Correa non ha mai dimostrato davvero di essere un giocatore da Inter, nonostante Simone Inzaghi, suo estimatore già alla Lazio, lo abbia voluto a tutti i costi con se nella sua esperienza a Milano.

L’argentino non ha mai davvero inciso, se non alla sua prima apparizione con i colori nerazzurri, quando nella trasferta di Verona del 27 Agosto 2021 decise la partita in rimonta per l’Inter. Da allora il vuoto, tanti infortuni e delusioni. Pensare che poi la sua conferma per questa stagione sia anche la causa del mancato ingaggio di Paulo Dybala rende il tutto ancora più grave, vista la strabiliante stagione del numero 21 giallorosso. L’ex laziale sicuramente lascerà Milano a fine stagione, ma ormai il danno non troverà rimedio. Sicuramente il suo trasferimento sarà ricordato dai tifosi interisti con disappunto. La partita di ieri contro l’Empoli è solo il manifesto di ciò che Joaquin Correa è e sarà per l’Inter: poca roba.