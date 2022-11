Corro veloce, il nuovo brano di Blind: testo e significato

Da pochi istanti è uscito “Corro veloce”, il nuovo singolo dell’artista pop urban Blind.

Dopo il successo del singolo “Cuore nero”, brano presentato ad X Factor 2020 e certificato disco di platino, dalle oltre 15 milioni di views complessive, quasi 160mila followers su Instagram, la pubblicazione del libro autobiografico “CICATRICI” e l’uscita di vari singoli in collaborazione con artisti come Guè, Nicola Siciliano, Nashley, Giaime e Mamemli, Blind torna con “Corro veloce”.



“Corro veloce” è un energico pezzo pop urban, dalle influenze elettro pop, fresco, frizzante, ma anche dolcemente malinconico, che mostra al pubblico il lato più luminoso di Blind.



Un singolo dalle positive vibes, apparentemente spensierato e happy, prodotto da ROOM9, che racconta però una storia profonda, caratterizzata dal grande desiderio di riscatto dell’artista, non solo per lui, ma anche per la sua famiglia e coloro che gli sono sempre stati vicini in modo sincero.



Blind in “Corro Veloce” esprime inoltre la voglia di andare velocissimi, talmente veloci da non essere visti, per fare tanta strada e registrare musica in studio fino a notte fonda, con l’obiettivo del successo e il sogno di girare il mondo “in una cabrio” insieme ai propri collaboratori, per dimostrare a chi non ha mai creduto in lui che si sbagliava.



Come afferma Blind: «Corro senza voltarmi indietro. È tutto così veloce che non mi rendo conto di quanto io stia crescendo. Corro in questa oscurità cercando senza sosta la luce del successo e scappo da tutte le persone che non hanno mai creduto in me. Ho fatto tanta strada, sarebbe troppo facile per loro correre gli ultimi 100 metri prima del traguardo».

Testo – Corro veloce

–