Costiera Amalfitana: controlli straordinari alla circolazione stradale

di Adelaide Senatore

Nel trascorso fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno svolto

un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto

alla microcriminalità in genere e alla prevenzione dei reati connessi alla guida in

stato di ebrezza oltre che all’uso di sostanze stupefacenti, con particolare

riferimento ai comuni costieri ad alta affluenza turistica.

In esecuzione al piano provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di

Salerno per una “estate sicura”, sono stati intensificati i controlli alla circolazione

stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare specialmente verso le zone

marittime e di villeggiatura. Nei luoghi a maggiore afflusso turistico sono stati

istituiti numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle Stazioni Carabinieri

con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, anche con

l’impiego di pattuglie motociclistiche. Il dispositivo straordinario, richiesto ai

Comandanti di Compagnia dal Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale

dei Carabinieri, si è articolato in più giorni ed in diverse fasce orarie, ed ha visto

l’impiego di 85 pattuglie e 170 militari nei comuni costieri di Maiori, Amalfi,

Ravello, Positano e Tramonti. Nel corso dell’operazione, che ha interessato l’intera

area amalfitana, sono stati controllati 390 veicoli, identificate 523 persone,

comminate 40 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, mentre una persona è

stata denunciata per guida in stato di ubriachezza alcolica.