Covid-19, il bollettino aggiornato ad oggi 8 agosto 2021

Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 8 agosto contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Di seguito i dati del bollettino Covid-19 di oggi 8 agosto 2021.

L’ultimo bollettino registra 11 persone positive decedute e 5.735 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 299 (11 in più rispetto a ieri, i nuovi ingressi sono 24). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 203.511.

In Italia sono ancora tante le persone non immunizzate contro il Covid, sia nelle fasce d’età over 50 che tra quelle dei più giovani. Milioni di persone per ricevere il Green pass, obbligatorio per l’accesso ad attività e servizi, devono quindi sottoporsi al tampone e dimostrare la negatività al virus. Per ridurre la spesa a carico dei cittadini, il governo ha stabilito, tramite un accordo con le farmacie, un prezzo calmierato dei test antigenici. In diverse realtà (dal parco Mirabilandia ai luoghi di cultura come Pompei e la Valle dei Templi di Agrigento) li hanno resi gratuiti.

Intanto, Confindustria ribadisce che vorrebbe che il governo, con una legge, rendesse obbligatorio il certificato verde nelle aziende, ma senza che queste debbano garantire la copertura dei costi dei tamponi per chi non si vaccina. I sindacati protestano e ribadiscono che il tampone non può essere una spesa che ricade sui lavoratori.