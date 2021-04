Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 18 aprile contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati di oggi 18 aprile 2021:

12.694 contagiati

251 morti

13.134 guariti

-29 terapie intensive | -452 ricoveri

230.116 tamponi

Tasso di positività: 5,5% (+0,9%)

15.099.777 dosi di vaccino somministrate in totale

Per questa settimana non ci saranno Regioni in zona gialla: le aree di rischio Covid basso verranno infatti reintrodotte solo lunedì 26 aprile. Le regioni che dalla prossima settimana entreranno in zona “giallo rafforzato” dovranno presentare un indice Rt non superiore a 1, con uno scenario di trasmissione del Covid-19. Le papabili Regione candidate alla zona gialla per adesso sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Toscana, Umbria e Veneto. In zona rossa rimangono Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna, mentre hanno ancora numeri da arancione Calabria e Sicilia.

Intanto si pensa alla riapertura di molte attività economiche già dal 26 aprile. “Abbiamo un calendario”– ha annunciato il Ministro Speranza in conferenza stampa– “che ha come prima data chiave il 26 aprile con il ritorno delle zone gialle. Poi ci sarà una road map. L’idea è che dal 15 di maggio possano riaprire le piscine all’aperto, dal primo giugno le palestre, dal primo luglio le attività di natura fieristica”.