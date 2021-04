Proseguono con il vento in poppa le trattative per il cast della seconda stagione di Lol: ecco chi c’è in pole secondo “Il Messaggero”

Show sorpresa di questa stagione televisiva, il rinnovo di Lol – Chi ride è Fuori (qui la nostra recensione)per una seconda stagione appare quanto mai scontato, tanto che in quel di Amazon starebbero già lavorando alacremente alla definizione del nuovo cast.

Potrebbe interessarti:

A leggere il quotidiano “Il Messaggero”, in pole per entrare nel loft più irresistibile della tv on-demand, presidiato dalla strana quanto efficacissima coppia di partners in crime Fedez-Mara Maionchi, ci sarebbero pezzi da novanta della comicità italiana come Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Claudio Bisio, Paola Cortellesi e Luciana Littizzetto (“spalla” televisiva di Fabio Fazio su Rai Tre a”Che Tempo che Fa”).

Ma non è tutto: i contatti sarebbero a buon punto anche con Max Pisu, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de “Le Coliche”, Ale&Franz, Stefano Chiodaroli, Alessandro Bergonzoni e Corrado Guzzanti.

Il format

La prima edizione di Lol – Chi ride è fuori (resa disponibile su Amazon Prime Video tra il 1 e l’8 Aprile scorsi) è stata vinta da Ciro Priello dei The Jackal. Degne di nota, tuttavia, anche le partecipazioni di Elio, Lillo (che per tutti ormai è Poseman) e Frank Matano. Vera rivelazione del programma, Michela Giraud la cui “Mignottone Pazzo” è da poco approdata anche su Spotify.