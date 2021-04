Mia Ceran diventerà mamma: l’annuncio in diretta tv

- Consigliato per te -

Mia Ceran, conduttrice di “Quelli che il Calcio” insieme a Luca&Paolo, ha annunciato in diretta televisiva di aspettare un bambino

Mia Ceran aspetta un bambino: lo ha annunciato la giornalista e conduttrice stessa questo pomeriggio in diretta televisiva nel corso della trasmissione di Raidue “Quelli che il Calcio”, che conduce assieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Proprio i due comici, ex mattatori di Camera Cafè, hanno contribuito a svelare il dolce segreto della collega, il cui compagno è il giornalista Malcom Pagani, attualmente vicedirettore del settimanale Vanity Fair e co-autore di Traslocando, la biografia di Loredana Bertè, figlio di Amedeo Pagani e Barbara Alberti, togliendole dalle mani la cartellina con cui Mia Ceran ha tentato fino all’ultimo di nascondere le materne rotondità; a quel punto, dunque, si è trovata costretta ad ammettere: “Sì, aspetto un bambino”.

All’annuncio in diretta televisiva ha fatto seguito un post su Instagram, accompagnato dalla seguente didascalia: Grandi attese. Per una volta non della puntata”. Numerose le colleghe e amiche del mondo dello spettacolo che hanno fatto gli auguri a Mia per l’avventura più importante della sua vita, tra queste: l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, l’ex Velina Melissa Satta e la giornalista e scrittrice Francesca Barra.