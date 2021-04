Domenica In, Mara Venier piange la storica collaboratrice Carmela

- Consigliato per te -

All’inizio della trentaduesima puntata di “Domenica In”, Mara Venier ricorda Carmela Fiorentino, storica gobbista del programma

Più volte nel corso delle passate puntate, Mara Venier le si era rivolta per augurarle una pronta guarigione. Oggi, la notizia che la conduttrice veneziana e signora della domenica pomeriggio di Raiuno non avrebbe mai voluto dare: a causa del Covid-19 è venuta a mancare Carmela Fiorentino, storica gobbista di “Domenica In”.

La signora Carmela, di soli cinquant’anni, aveva tre figli ed ha conosciuto suo marito Fabrizio (anche lui facente parte della squadra della Venier) proprio grazie al contenitore domenicale inventato da Corrado nel 1976:

- Consigliato per te -

“Carmela era con me sin dalla mia prima Domenica In. Con Fabrizio, suo marito, la scintilla è scoccata quando eravamo a Sanremo (…) Era un’edizione particolare quella, perchè facevamo anche puntate in esterna”, ha raccontato una visibilmente commossa e addolorata Mara Venier. “Sono disperata”, ammetterà poco dopo di fronte al dott. Francesco Vaia ospite dello spazio di consuetudine dedicato all’emergenza sanitaria, “Si è scritto che Carmela era la mia gobbista, ma per me era molto di più. E anche se da oggi davanti a me c’è un’altra persona, gli occhi di Carmela, che era la migliore nel suo lavoro, rimarranno sempre con me”.