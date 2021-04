La conduttrice è intervenuta comunque in trasmissione collegandosi da casa: al suo posto a “Detto Fatto” Carla Gozzi e Jonathan Kashanian

La puntata odierna di “Detto Fatto”, in onda su Raidue dalle 15.15 è iniziata in maniera diametralmente diversa da come le appassionate telespettatrici si aspettavano: Bianca Guaccero, conduttrice del factual-show della rete diretta da Ludovico Di Meo, non era infatti presente in studio; a fare le sue veci, l’esperta di stile Carla Gozzi e la “voce” più irriverente del gossip Jonathan Kashanian.

Bianca Guaccero, tuttavia, era collegata da casa e il motivo è presto detto: la conduttrice e attrice lanciata in tv dalla fiction “Capri” è positiva al Covid e attualmente si trova in isolamento fiduciario. La stessa ha spiegato che domenica mattina si è svegliata con un pò di febbre che, unita a qualche colpo di tosse, l’hanno allarmata e spinta ad effettuare un test rapido. Quest’ultimo ha dato esito positivo e ora Bianca, in attesa di effettuare il più classico tampone molecolare, rimarrà in quarantena a casa sua.

“Io sono sempre stata presa in giro, perchè dicono che sono fissata e attenta a tutto: non so proprio come sia potuto succedere”, ha asserito Bianca circa le dinamiche che potrebbero averla portata a contagiarsi. Il suo intervento si è concluso con un sentito ringraziamento a Carla Gozzi e Jonathan Kashanian che la sosterranno finchè un tampone molecolare negativo non le garantirà il ritorno al timone di “Detto Fatto”.