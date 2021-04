Vlahovic è il gioiello della Fiorentina che sta sorprendendo tutti a suon di goal. E il record non tarda ad arrivare

La Fiorentina sta vivendo una delle annate più complicate degli ultimi anni. Ad ora la Viola ha totalizzato solo trenta punti in altrettante partite di campionato restando quindi imbrigliata nella lotta salvezza. Tra le poche note di colore c’è l’exploit di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo parte in sordina segnando una sola rete nelle sue prime dieci gare, ma da metà dicembre in poi è sbocciato come se per lui la Primavera fosse arrivata in anticipo. E così in 19 partite Vlahovic è diventato uno degli attaccanti più prolifici dell’intero torneo, segnando altri 14 goal per un totale di 15.

Vlahovic ha quindi raggiunto Insigne, Lautaro Martinez e Ibrahimovic in classifica dei marcatori della Serie A, superando anche la Scarpa d’Oro Ciro Immobile. Numeri da capogiro per un ragazzo che a suon di goal ha conquistato un record molto particolare: quello dei classe 2000 capaci di superare quota 20 reti complessive in uno dei Top-5 campionati europei.

Del club dei bomber ‘millennials’ fanno parte anche Jadon Sancho (36 reti in Bundesliga) ed Erling Haaland del Borussia Dortmund (34 reti in Bundesliga), oltre a Moise Kean del PSG (25 reti tra Serie A, Premier League e Ligue 1).

Vlahovic è quindi il primo classe 2000 in assoluto a raggiungere e superare quota 20 goal in Serie A ed è stato anche il quarto giocatore più giovane della Fiorentina ad aver raggiunto questo traguardo dopo Desolati, Brugnera e Virgili.