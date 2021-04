Nel posticipo delle 18:00 del 31° turno della Serie A, il Torino batte 3-1 la Roma e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza

Il Torino c’è, la Roma affonda. I granata superano 3-1 i giallorossi nel 31° turno della Serie A, e guadagnano tre punti forse decisivi per la salvezza. Per i giallorossi diventa difficile anche qualificarsi in Europa League.

Potrebbe interessarti:

La partita

La Roma passa subito in vantaggio con Borja Mayoral, che si ritrova davanti a Milinkovic e lo batte sul primo palo. L’arbitro inizialmente annulla la rete per un presunto fuorigioco, ma dopo la comunicazione del Var concede la rete. Dopo il gol subito i granata si buttano in avanti alla ricerca del pareggio, e lasciano campo al contropiede giallorosso. Mirante si salva più volte sui tentativi di Verdi, Ansaldi e Belotti, mentre i giallorossi sprecano più volte con Pedro.

Al 40° la conclusione dell’attaccante viene respinta da Milinkovic, il tiro successivo di Mayoral viene deviato in angolo da Izzo. Nella ripresa esce il deludente Pedro per far spazio a Mkhitaryan, ma la Roma spreca ancora in contropiede con Carles Perez. Gol sbagliato, gol subito. Dall’altra parte Ansaldi mette un crosso preciso al centro dove Sanabria anticipa Mirante e di testa pareggia i conti.

La Roma accusa il colpo, e il Torino dieci minuti più tardi trova la rete del sorpasso con Zaza, che si fionda su una respinta corta di Mirante su Belotti ed infila in porta. Nel finale Diawara, già ammonito, prende il secondo giallo per un fallo commesso al limite dell’area e lascia i giallorossi in dieci. I giallorossi ci provano con le ultime energie, e Cristante al 90° ha una buona occasione, ma il suo tiro termina alto. Al 92° Fazio si fa soffiare palla da Belotti che serve in mezzo Rincon che batte Mirante e chiude la partita. Finisce 3-1 per il Torino

Torino Roma 2-1: risultato e tabellino

Marcatori: 4′ Borja Mayoral, 56′ Sanabria, 72′ Zaza, 92° Rincon

Torino (3-5-2) – Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda (62′ Singo), Lukic (70′ Rincon), Mandragora, Verdi (81′ Baselli), Ansaldi; Sanabria (70′ Zaza), Belotti. Allenatore: Nicola

Roma (3-4-2-1) – Mirante; Ibañez, Cristante, Fazio; Reynolds (74′ Karsdorp), Villar (81′ Pastore), Veretout (64′ Diawara), Peres; Pedro (45′ Mkhitaryan), Perez; Mayoral (74′ Dzeko). Allenatore: Fonseca

Arbitro: Massa

Ammoniti: Nkoulou, Verdi

Espulsi: Diawara