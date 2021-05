Nuovo aggiornamento sul quadro epidemiologico da Covid-19. Contagi, terapie intensive e campagna vaccinale: tutto nel bollettino di oggi

I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano il quadro aggiornato della condizione epidemiologica da Covid-19. Oltre ai dati relativi ai nuovi contagi, decessi, ricoveri e terapie intensive, si fa il punto sulla campagna vaccinale e le riaperture estive: tutto nel bollettino Covid di oggi, 27 maggio.

Potrebbe interessarti:

Il bollettino Covid

In leggero aumento il numero dei contagi rispetto a ieri, raggiungendo i 4.147 nuovi contagi. Costante, invece, il numero dei decessi, che nella giornata di oggi raggiunge i 171 morti, in aumento, invece, il numero dei guariti (10.808). Positivi i dati di terapie intensive e ricoveri, anche oggi in calo, con -72 terapie intensive e -411 ricoveri. In generale, si registra un lieve aumento del tasso generale di positività, +0,2%, raggiungendo l’1,7%.

I vaccini

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid, con 32.368.381 dosi somministrate nelle ultime 24 ore, raggiungendo il 18,3% della popolazione attualmente vaccinata. Secondo i dati, al 36,8% della popolazione sarebbe stata somministrata almeno la prima dose. Nell’ultima settimana, in Italia, sarebbero state somministrate in media 488 mila dosi di vaccini al giorno, con questo ritmo l’immunità di gregge, ovvero la somministrazione della prima dose al 70% della popolazione, sarà raggiunta tra 1 mese e 11 giorni.