Si è tenuto quest’oggi il sorteggio del Roland Garros 2021: il quadro completo con 10 italiani al via. Djokovic-Nadal-Federer allo scontro

Si avvicina a grandi passi il 30 maggio, giorno in cui si apre il sipario sul primo Grande Slam europeo stagionale di tennis, il Roland Garros. Sulla terra rossa parigina Rafa Nadal è il favorito per la vittoria finale ma i rivali, Djokovic su tutti, sono pronti a togliergli lo scettro. Presente anche Roger Federer, al rientro ufficiale nei grandi tornei dopo oltre un anno di assenza. C’è anche l’Italia ovviamente in quel di Parigi: una truppa di 10 atleti capitanata da Berrettini (numero 9 del Ranking) pronta a dare battaglia fin dal primo turno per poi affrontarsi con i grandi del tennis mondiale.

L’avvicinamento ufficiale al Roland Garros 2021 culmina con il sorteggio del tabellone e le sorprese non mancano mai: la parte alta presenta contemporaneamente Djokovic e Nadal ed in mezzo inserisce anche Roger Federer e Andrey Rublev. Un inedito nel tennis: il serbo e lo svizzero potrebbero affrontarsi ai quarti di finale e, in caso di passaggio del turno, uno dei due troverebbe il maiorchino in semifinale. Dallo stesso lato di tabellone presente anche tutta la squadra italiana, eccetto Fognini. Il ligure è stato inserito nella parte ‘bassa’ dove sono presenti le “nuove leve” rappresentate da Thiem, Tsitsipas, Zverev e Medvedev.

Il 1° turno degli italiani

Caruso -Duckworth;

-Duckworth; De Minaur- Travaglia ;

; Uchiyama- Cecchinato ;

; Musetti -Goffin;

-Goffin; Berrettini – Q ;

– ; Seppi -Auger Aliassime;

-Auger Aliassime; Harris- Sonego ;

; Sinner -Herbert;

-Herbert; Mager -Millman;

-Millman; Fognini-Barrere.

Il 1° turno dei big:

Djokovic-Sandgren;

Zverev-Q;

Bublik-Medvedev;

Tsitsipas-Chardy;

Andujar-Thiem;

Q -Federer;

-Federer; Struff-Rublev;

Nadal-Popyrin.

Possibili quarti di finale

Ecco anche i possibili quarti di finale del Roland Garros:

Djokovic-Federer

Nadal-Rublev

Zverev-Thiem

Tsitsipas-Medvedev

Il tabellone completo

Ed infine, la schermata con il tabellone completo: