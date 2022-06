Covid, il bollettino di oggi 21 Giugno 2022

Diramato il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’emergenza Covid in Italia. Sono 62.704 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, mai così tanti dal 28 aprile scorso. I tamponi processati sono 292.345 (ieri 79.375) con il tasso di positività che sale ancora dal 20,9% al 21,4%.

I decessi sono 62 (ieri 59). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale a 167.842. Come riportato da “TGCom24”, le terapie intensive sono 3 in meno (ieri +10) con 25 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 206, mentre nei reparti ordinari si contano ben 218 pazienti in piu’ (ieri +187), per un totale di 4.803.