Patrizia Cavalli: è morta la nota scrittrice

Si è spenta oggi a Roma, all’età di 75 anni, la poetessa italiana Patrizia Cavalli, da tempo malata.

La famosa scrittrice era nata a Todi il 17 aprile 1947. Ha dedicato tutta la sua vita alla scrittura ed è autrice di numerosissime opere letterarie.

Il suo stile era aulico, misterioso e classico mentre il suo linguaggio era decisamente moderno, diretto, ferocemente emotivo, immensamente umano. Ecco alcuni stralci che attestano, concretamente, la sua immensa bravura ed il suo smisurato talento nel decodificare le emozioni umane:

«Io scientificamente mi domando/ come è stato creato il mio cervello/ cosa ci faccio io con questo sbaglio. / Fingo di avere anima e pensieri/ per circolare meglio in mezzo agli altri, / qualche volta mi sembra anche di amare/ facce e parole di persone, rare:/ esser toccata vorrei poter toccare, / ma scopro sempre che ogni mia emozione/ dipende da un vicino temporale.»

«…Adesso che ogni giorno mi aspetta/ la sconfinata lunghezza di una notte/ dove non c’è richiamo e non c’è più ragione/ di spogliarsi in fretta per riposare dentro/ l’accecante dolcezza di un corpo che mi aspetta,/ adesso che il mattino non ha mai principio/ e silenzioso mi lascia ai miei progetti/ a tutte le cadenze della voce, adesso/ vorrei improvvisamente la prigione».