M5S: ecco la nuova bomba riguardante Luigi Di Maio

Secondo ultime voci, Luigi Di Maio è pronto a lasciare il Movimento 5 Stelle. Il politico fonderà un gruppo autonomo

Un atto di scissione. Il Movimento 5 Stelle era già in balia di rotte diverse da diverso tempo, fin da quando Giuseppe Conte ha intrapreso la guida del partito. Luigi Di Maio è pronto a lasciare, e sta già iniziando a promuovere una raccolta firme per formare gruppi autonomi nella Camera e nel Senato. La nuova formazione politica si chiamerà “Insieme Per Il Futuro“.

Uno dei primi addii del M5S sarà, quasi sicuramente, quello del deputato della Commissione Agricoltura, Filippo Gallinella. Lo scouting per quel che riguarda il nuovo partito si è intensificato molto negli scorsi giorni. Un eletto grillino ha dichiarato: “Telefoni roventi, stanno provando a sondare tutti.”

La raccolta firme ha bisogno di venti membri per quanto riguarda i gruppi alla Camera, mentre per il Senato ne bastano dieci.

L’annuncio dell’addio potrebbe arrivare già questo pomeriggio o comunque prima dell’assemblea congiunta fissata per domani.

“Per formare un gruppo servirebbe un simbolo: che siano dieci o venti, la sostanza non cambia.” dichiarano però già, mettendo le mani avanti.

La situazione è precipitata negli scorsi giorni, dopo il crollo alle amministrative del Movimento 5 Stelle e gli alterchi tra Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri. Luigi Di Maio ha criticato la gestione del leader, poi si è dissociato da una bozza dei senatori M5S che chiedeva lo stop dell’invio di nuove armi all’Ucraina. Dulcis in fundo, è arrivata la diffida nei suoi confronti da parte dello stesso partito.

Insomma, sembra che la separazione sia sempre più imminente.