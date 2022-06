Sensibile all’estate: testo e significato del brano di Jovanotti

Arriva proprio oggi, nel primo giorno d’estate, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Capitol Records Italy “Sensibile all’estate”, il nuovo brano di Jovanotti.

Sensibile all’estate: il significato del brano

Jovanotti si rivolge ad una donna che è sensibile all’estate. Il brano, fresco e pop, mette in evidenza il contrasto tra l’inverno e la stagione estiva. Il freddo ci porta a nascondere i nostri pensieri mentre l’estate tira fuori tutte le sfumature del mondo. La canzone è magnetica e rimanda ad una donna che si sente bambina e che non è pronta a concepire il mondo con occhi asettici. Le anime pure sono illuminate dal sole e respirano tutta la gioia del mondo. L’amore diventa uno specchio, un modo per perdersi e specchiarsi durante le prime luci dell’alba.

Le parole di Jovanotti

“SENSIBILE ALL’ESTATE è pop come piace a me.– Ha dichiarato LORENZO – È nata, come succede spesso alle mie canzoni, da un testo che ha preso forma direi addirittura nel corso degli anni. Prima di trovare la sua musica e il mood giusto ha passato una trentina di arrangiamenti e di idee di produzione. Ormai è una specie di tradizione, capita spesso che certe canzoni cerchino sé stesse per una vita, e quando poi raggiungono la meta ecco che arrivano anche ai cuori. Speriamo sia cosi anche stavolta, perché amo avere una mia canzone che gira d’estate e soprattutto perché amo questo pezzo…”.

Testo della canzone:

Sei contenta?

Anche oggi ho fatto sorgere il sole

Ci è voluto un po’ a convincerlo, vedi

Ho dovuto raccontargli di te, ci credi?

Sei contenta? Ho ordinato ai pesci di salutarti

Quando ti saresti immersa nel mare

E nell’aria un profumo orientale

E alle api miele pappa reale

E alle radio suonan quelle canzoni

Che ti fanno stare di buon umore

E agli oroscopi di tutto il pianeta

Ho ordinato il tuo segno fortunato in amore

Cosa non farei per te

Che sei sensibile all’estatе

D’inverno ti nascondi, ma poi

Riprendi i tuoi colori e mi fai:

“Guarda, guarda, guarda, guarda

Guarda chе sole che c’è là fuori”