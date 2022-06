Draghi: “Avanti nel sostegno a Kiev, come ci ha detto il Parlamento”

Il premier Mario Draghi nelle comunicazioni al Senato, prima del Consiglio Ue, ha affermato:

“Il governo italiano , insieme ai partner Ue e G7, intende continuare a sostenere l’ Ucraina come questo Parlamento ci ha detto di fare”.

– Draghi ha spiegato:

– Il premier ha poi confermato:

– Ha poi ricordato che “nella visita il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l’Ucraina per raggiungere una pace che rispetti i loro diritti: solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura”.

– Draghi, poi, ha affrontato il tema dell’ingresso di Kiev nell’Unione europea:

“A Zelensky ho ribadito che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue e che abbia lo status di candidato. L’Italia è stata tra i primi a sostenere questa posizione. Continueremo a farlo in ogni consesso internazionale, consapevoli che non tutti gli Stati membri condividono questa posizione, ma la raccomandazione della Commissione è incoraggiante e confido che il Consiglio europeo possa assumere una posizione consensuale in merito “-ha concluso il Premier.