Isola dei Famosi news, le anticipazioni della puntata di stasera

Isola dei Famosi news: le anticipazioni di stasera. Ormai ci siamo: la semifinale è alle porte e i Naufraghi si preparano ad affrontare una puntata che si prospetta piena di colpi di scena e di sorprese inattese.

Il gruppo non pensa ad altro se non al loro percorso e alla puntata ormai imminente; i due al televoto fremono dal desiderio di scoprire le loro sorti mentre Estefania e Marialaura parlano dell’esperienza vissuta e della loro crescita durante il programma.

Tra una chiacchiera e l’altra il momento della puntata è finalmente arrivato e il gruppo si avvia verso Playa Palapa dove Alvin li aspetta a braccia aperte per dare il via alle danze.

La semifinale inizia con una notizia un po’ amara per il gruppo: Edoardo è costretto ad abbandonare l’Isola ad un passo dalla fine a causa di problemi medici. Una volta salutato il loro compagno di avventura, i Naufraghi iniziano ad affrontare una serie di televoti e di sfide che determineranno i sei finalisti di questa lunghissima edizione.

Spazio anche alle sorprese e al divertimento: Carmen si cimenta in un nuovo Cocco Quiz, pronta a tutto per conquistare le amatissime polpette di sua mamma. È tempo anche di affrontare l’ultima prova leader di questa edizione: chi avrà conquistato l’ambito titolo di ultimo finalista?

Conclusa la puntata, i Naufraghi si preparano a tornare in Playa. C’è un’ultimissima sorpresa ad attenderli: per la loro ultima settimana lo Spirito dell’Isola ha deciso di spostarli sulla Spiaggia più bella dell’arcipelago.

Alle prese con una nuova spiaggia tutta da scoprire, i sei finalisti celebrano il loro importantissimo traguardo: come avranno festeggiato? Per scoprire questo e molto ancora, non perdete gli appuntamenti con i Daytime dell’Isola in onda su Canale 5 alle 15:50 e su Mediaset Extra alle 20:30.