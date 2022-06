Flavio Briatore, polemica sulla pizza. Ecco le risposte dei pizzaioli

Flavio Briatore nei giorni scorsi aveva ironizzato sul rapporto tra pizza a buon mercato e la sua qualità. In un video risalente ai giorni scorsi, infatti, spiega che per lui è impossibile servire una pizza di ottima qualità a 4-5 euro. Oggi, in Via dei Tribunali a Napoli, c’è stata una vera e propria riunione dei pizzaioli napoletani che si sono consultati per dare una risposta all’imprenditore piemontese. Ecco, di seguito, cosa ha detto Sorbillo:

“Briatore dice che se la pizza costa poco non è buona? Noi la facciamo così, e gli ingredienti sono questi: assaggiatela e poi ditemi com’è. La pizza è un piatto popolare, è nato così e deve restare. A noi piace lavorare con il popolo e accontentare tutti, bambini, disoccupati, professionisti e pensionati. Davanti a una pizza sono tutti uguali e tutti devono potersela permettere”.

Flavio Briatore, polemica. La risposta di Francesco Emilio Borrelli

Presente in via Tribunali anche Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha aggiunto: “Briatore con i suoi modi ha offeso chi questo prodotto l’ha reso grande ed esportato in tutto il mondo e i miliardi di utenti che ogni anno si sfamano a prezzi popolari”.

Le parole di Claudio Sebillo

In mattinata si è espresso anche Claudio Sebillo, l’organizzatore del Pizza Fest: