Bollettino Covid Italia: i dati al 21 Luglio 2021

Diramato, come di consueto, il bollettino dati relativo all’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia: l’analisi

Aggiornato a mercoledì 21 Luglio, il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia ci consegna 4259 nuove positività, 21 decessi e 2.235 guariti.

Per ciò che concerne la pressione ospedaliera, aumentano (ma non significativamente) i ricoveri ordinari, che sono due in più rispetto a ieri, ma cala il numero di pazienti che necessitano dei trattamenti della terapia intensiva, sette in meno rispetto al bollettino di ieri.

Capitolo risorse: nelle ultime ventiquattro ore, sono stati processati 235.097 tamponi (il tasso di positività sale di 0,2 punti percentuali e si attesta all’1,8%) mentre il totale dei vaccini somministrati è di 62.700.387 dosi.

Il nuovo decreto

Atteso per giovedì, il Decreto del Governo che ratificherà l‘obbligo del Green Pass nei luoghi a più alto rischio assembramenti (dovrebbe entrare in vigore o il 26 Luglio o il 2 Agosto) servirà anche per stabilire i nuovi criteri alla base del passaggio delle Regioni nelle diverse fasce di rischio. I parametri attenzionati saranno quelli relativi alla pressione ospedaliera: per rimanere in zona bianca una Regione, secondo la linea dell’esecutivo. dovrà avere occupati meno del 5% dei posti letto nei reparti ordinari e meno del 10% in terapia intensiva. Le Regioni, però, spingono per alzare la “soglia di sbarramento”, rispettivamente al 15% per i ricoveri ordinari e al 20% per le terapie intensive.