Inter, ecco il nuovo main sponsor: Socios.com sostituisce Pirelli

Socios.com è il nuovo main sponsor dell’Inter. La notizia girava ormai da giorni e la società nerazzurra ha ufficializzato l’accordo raggiunto attraverso i propri canali social.

Con questa nuova sponsorizzazione, l’azienda di criptovalute americana interrompe l’era di Pirelli legata alle maglie da gioco dei nerazzurri da ormai 26 lunghi anni. La società di pneumatici, però, resterà comunque legata al club campione d’Italia con un ruolo marginale.

Socios.com garantirà alla società di Suning un indotto di circa 20 milioni a stagione, facendo dell’Inter il terzo club in Italia per introiti legati al main sponsor nella speciale classifica guidata dal Juventus che riceve da Jeep circa 45 milioni di euro a stagione.

Le nuove maglie con la dicitura “$Inter Fan Token” debutteranno durante la tournée americana che prenderà il via il prossimo 25 luglio.

Il comunicato ufficiale

“Socios.com, il nuovo Global Main Jersey Partner dei nerazzurri, diventerà un luogo di incontro digitale per la fanbase mondiale dell’Inter, una partnership che riflette la volontà del club di creare un’esperienza sempre migliore per i propri tifosi. I Fan Token $INTER daranno vita a nuove esperienze per i tifosi dell’Inter in tutto il mondo, permettendo loro di diventare parte di una vivace comunità digitale su Socios.com.

Ci saranno innumerevoli opportunità di coinvolgimento su Socios.com per i possessori di $INTER Fan Token, compresa la possibilità di influenzare il club in una serie di importanti sondaggi, interattivi e divertenti che si terranno ogni stagione. I fan saranno anche in grado di accedere a contenuti esclusivi relativi al Club, mettere alla prova le loro abilità e confrontarsi con altri fan di tutto il mondo in giochi, concorsi e quiz relativi all’Inter, gareggiando in classifiche globali per guadagnare premi ed esperienze VIP esclusive dal vivo e digitali. Il Fan Token $INTER sarà lanciato nel prossimo futuro“