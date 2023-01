Covid, scoperta nuova variante “Kraken”: i dettagli

È stata chiamata Kraken la nuova variante del Covid, scoperta da poco dagli scienziati e che sta comunque mettendo in allerta gli esperti. il suo nome ufficiale è XBB.1.5 e si tratta di una variante facente parte della famiglia di Omicron. L’Organizzazione mondiale della sanità comunque rassicura la popolazione dicendo che “non esiste indicazione di una maggiore gravità associata a queste sottovarianti in monitoraggio rispetto a precedenti lignaggi Omicron”.

Quindi della nuova variante del Covid non preoccupano gli effetti negativi che porta sulla salute ma quanto la rapidità nell’infettare le persone. Infatti, è la doppia mutazione che la rende più trasmissibile della sua parente più stretta. Al momento sono sei le sottovarianti del virus SARS-CoV-2, maggiormente circolanti in Cina e rilevate anche nel resto del mondo, sulle quali gli scienziati hanno puntato i riflettori. Sono tutte “sorelle” di Omicron, dalla quale derivano.

SItuazione Covid in Cina

Nel frattempo la Cina ha deciso di rimuovere tutte le limitazioni per quanto riguarda le distanze sociali e le precauzioni che da tempo non solo i cinesi hanno appreso per limitare la diffusione del Covid. La rimozione dei divieti è dovuto anche dall’imminente arrivo delle festività del Capodanno cinese che renderà più serene le feste. Preoccupano, però, gli effetti negativi che potrebbero comportare dopo le festività.