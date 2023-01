Covid, nessun obbligo di tampone per asintomatici dopo 5 giorni

Il Ministero della Salute ha emanato una circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid. Fa discutere la decisione presa dal ministro Schillaci che rende non più necessario il tampone che conferma la negativizzazione dei casi positivi al Covid asintomatici in quarantena da 5 giorni.

“Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, – si legge nella circolare, riportata da RaiNews – l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare”.

Inoltre si specifica che: “L’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria o farmacia risulti negativo”.

“Per i casi in soggetti immunodepressi – continua il ministero – l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo. Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo. I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare”.