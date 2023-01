PSG, sconfitta clamorosa in casa del Lens. Ligue1 riaperta

Sembrava la classica stagione da “one man army“, con solo il PSG vera potenza incontrastata di Francia a dettar legge sopra ogni cosa in patria. Ad opporsi ad essa solo il minuscolo Lens, vecchia gloria del calcio francese, che piano piano sta cercando di tornare grande dopo anni bui. Le due squadre, diametralmente opposta per principi, qualità di squadra e individuali, si sono affrontate ieri sera in un match di “vertice“. Prima del calcio d’inizio infatti, i parigini erano a ben +7 dai rivali, una distanza non definitiva ma che indirizzava abbastanza nettamente l’esito del match.

Invece non è andata per nulla come ci si aspettava. Pronti via, il Lens passa in vantaggio sulla ribattuta di un Donnarumma poco lucido ad inizio gara. Il giovanissimo Ekitike, chiamato a sostituire due divinità del calcio come Neymar e un certo Messi, rimette la situazione in parità al 10′, ma il PSG non è in partita. Openda porta di nuovo in vantaggio i padroni di casa ed a inizio secondo tempo Claude-Maurice, trovato in mezzo all’area da un geniale tacco sempre del belga, segna il finale 3-1 Lens.

Adesso il PSG ha paura

È vero che ieri sera mancavano sia Neymar, espulsione per simulazione contro lo Strasburgo, sia Messi, ancora in permesso dopo la Coppa del Mondo vinta. Ma certo è che errori di questo tipo si pagano cari. Il PSG lo dovrebbe ricordare bene, come nella stagione 2020/21, quando i parigini persero in modo inaspettato il campionato contro un magnifico Lille. Fu il più classico degli scontri “Davide contro Golia“, un duello che vide vincitori gli underdogs.

Lo stesso potrebbe succedere di nuovo quest’anno. Dopo una sconfitta così pesante il Paris dovrà per forza di cose tornare a lavorare seriamente sul suo percorso in Ligue1, senza dover per forza di cose contare sempre sui suoi fenomeni. La squadra non può vivere solo delle azioni geniali di Messi e Neymar, perché anche con il solo Mbappe presente in campo, il club deve per forza riuscire sopravvivere ad ogni situazione. Altrimenti il Lens è lì, a soli 4 punti da un risultato storico.