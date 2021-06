Variante Delta Covid, Speranza firma nuova ordinanza che impone una quarantena obbligatoria di 5 giorni per chi proviene dalla Gran Bretagna

Il Ministro della Salute ha annunciato l’entrata in vigore di una nuova ordinanza che dispone 5 giorni di quarantena per chi proviene dalla Gran Bretagna, con obbligo di tampone. Attualmente infatti il Paese sta registrando un aumento dei contagi Covid a causa del rapido propagarsi della variante Delta. La nuova ordinanza, come precisato dal ministero della Salute, sarà in vigore da domani, 19 giugno.

L’ordinanza, inoltre, “consente l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde“ e “prolunga le misure di divieto di ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka”.

La situazione in Gran Bretagna

A preoccupare è soprattutto l’elevata trasmissibilità della variante Delta, per questo motivo i vertici dell’esecutivo hanno deciso di rinviare le riaperture adottando la linea della cautela. Ieri il Paese ha registrato contagi record: oltre 11.000 contagi di Covid registrati in sole 24 ore, mai così tanti dal gennaio. I morti invece sono stati 19, mentre i ricoveri in ospedale sono pari a 1.227.

“Penso che sia sensato aspettare ancora un po’. Per come stanno le cose, e in base all’evidenza che posso vedere in questo momento, sono fiducioso che non avremo bisogno di più di quattro settimane“- ha annunciato Boris Johnson con non poche preoccupazioni.