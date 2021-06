Anche TikTok si adopera per contrastare il fenomeno del cyberbullismo: ecco quali sono le nuove funzioni introdotte sulla popolare applicazione social

Il fenomeno globale del cyberbullismo ha visto nei social un veicolo massiccio e incontrollabile: da più angoli si sono mosse numerose critiche verso meccanismi di gestione delle piattaforme non abbastanza rigidi nell’arginare forme di offesa e denigrazione.

Anche TikTok, social media in ascesa soprattutto tra i giovanissimi, ha ricevuto la sua dose di spiacevoli, in alcuni casi terribili, episodi di cyberbullismo e deviato utilizzo dell’applicazione: per questa ragione, già, nei mesi scorsi, il colosso cinese ha deciso di introdurre nuove restrizioni e limitazioni in base all’età.

E’ notizia di poche settimane fa, inoltre, che l’impegno di TikTok verso la propria community farà in modo di controllare, in modo sempre più sistematico, la presenza di commenti offensivi e possibili tracce di cyberbullismo.

Nuove funzioni che verranno integrate gradualmente su tutti i mercati e permetteranno ai Creator di gestire più facilmente i commenti ai propri contenuti ed eventualmente bloccare gli hater indesiderati.

“Quando creano un video divertente per TikTok, i nostri utenti ci mettono tutto il cuore e l’anima.– spiega Joshua Goodman, Director of Product, Trust and Safety di TikTok – E sappiamo quanto può essere scoraggiante ricevere per tutta risposta commenti poco gentili. Ecco perché oggi stiamo introducendo una nuova modalità che consente ai Creator di gestire con più facilità le interazioni sui loro contenuti“.