Covid-19: il primo weekend nella Roma “bianca” e l’andamento della campagna vaccinale in Germania. Ecco tutti gli aggiornamenti

In continuo aggiornamento le notizie riguardanti la situazione del Covid-19 in Italia e nel resto del mondo:

A Roma, nel primo weekend di zona bianca, non mancheranno divieti e restrizioni. Per arginare il rischio di contagi, in alcune piazze della capitale verranno istituiti dei varchi di accesso, a partire da stasera. Le zone interessate saranno piazza Campo de’ Fiori e Pigneto. A Madonna dei Monti invece la piazza sarà transennata attorno alla fontana. Sabato e domenica ci sarà il contingentamento degli accessi anche a Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

Per quanto riguarda invece l’incidenza del Covid in Italia, questa è sotto i 50 contagi ogni 100mila abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. I dati farebbero pensare ad un buon contenimento dei nuovi casi. L’Italia diventa quindi interamente verde in Europa, ad eccezione di Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, che restano in giallo. Lo conferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che ha rettificato la sua mappa sull’incidenza del Covid. Anche tutte le regioni dell’Europa centro-orientale sono verdi, tranne un land tedesco, Croazia e Slovenia in giallo. In rosso si trovano invece soltanto l’Olanda e alcune zone di Svezia e Spagna.

La Germania continua la sua campagna vaccinale, fornendo a metà della popolazione la prima dose.

“Una persona su due è stata vaccinata in Germania con una prima dose, e quasi una su tre ha ricevuto una protezione completa” ha dichiarato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino. La prima dose è stata somministrata infatti a 41,5 milioni di persone, e quindi al 50,1 % della popolazione. Il 29,6% ha ricevuto anche la seconda dose.

Con la pandemia, la diminuzione dei consumi è molto preoccupante: scende all’11,7%, pari ad oltre 126 miliardi di euro, il 2020 ha registrato il peggior dato dal secondo dopoguerra, su cui pesa la riduzione del 60,4% della spesa dei turisti stranieri (circa 27 miliardi di perdite). Inoltre il crollo della domanda ha provocato in media una riduzione di oltre 2mila euro rispetto al 2019 riportando i consumi ai livelli del 1995.