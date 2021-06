I tifosi della Lazio sentono già aria di derby: rovinata l’opera di Harry Greb a Testaccio. Sul volto di Mourinho compare una nuvola di fumo con Sarri

Non c’è nulla da fare, Roma è un ambiente caldo anche sulle opere d’arte e non ha risparmiato nemmeno quella di Mourinho. Come in tutta Italia il tifo porta a rovinare anche dei capolavori, come quello realizzato da Harry Greb a Testaccio. Il povero portoghese su una vespa ha resistito poco: ci hanno pensato i tifosi biancocelesti a coprirgli il volto con una nuvola di fumo, proveniente dalla sigaretta di Sarri, disegnato affianco.

L’opera era stata meta di pellegrinaggio fino a ieri, con tutti i tifosi pronti a scattare una foto ricordo. La polemica sui social è subito scattata: “Dopo il murales di Totti, ecco un altr’opera deturpata”. In qualche modo si è subito cercato di rimediare al danno e di riportare il murale alla versione originale.

Il precedente tra Sarri e Mourinho non è dei migliori, in Premier League (Manchester United-Chelsea) hanno sfiorato la rissa ma per colpa dell’assistente dell’allenatore toscano, reo di aver esultato in faccia alla panchina dei Red Devils in occasione del 2-2. Il portoghese lo conosciamo e non è certo uno che le manda a dire. Roma è già calda, si prospetta una Serie A con i fiocchi.