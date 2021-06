Il PSG ufficializza il primo grande colpo di calciomercato. Arriverà dal Liverpool a parametro zero pronto ad imporsi in Ligue 1

Di certo non si può dire che il Paris Saint German non faccia le cose in grande. Il primo grande colpo ufficializzato dal club francese è il forte centrocampista olandese Georginio Wijnaldum. Il mediano arriverà a parametro zero dal Liverpool e si aggregerà al PSG con l’inizio della nuova stagione.

L’annuncio ufficiale del club parigino era nell’aria. La conferma della trattativa era già arrivata negli scorsi giorni poiché proprio il centrocampista aveva dato l’ok al trasferimento a fronte di un ricco stipendio. Il giocatore, vicino al Barcellona proprio negli scorsi giorni, ha scelto il PSG proprio in virtù dello stipendio raddoppiato offertogli dal club francese. Dopo aver brillantemente superato le visite mediche, Wijnaldum è stato quindi ufficializzato dal Paris Saint German, confermandosi come il primo grande colpo di calciomercato per il club.

L’olandese andrà ad imporsi prepotentemente nel centrocampo parigino probabilmente al fianco di Verratti e Paredes, formando quello che, a tutti gli effetti, potrebbe sul serio essere uno dei reparti centrali più completi e di maggior qualità in circolazione. Dopo aver trascorso 5 anni brillanti al Liverpool Wijnaldum è pronto per una nuova avventura.