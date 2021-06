Il quotidiano spagnolo indica la Juventus come probabile nuova destinazione per Depay, beffato il Barcellona

Tutti lo davano già come nuovo acquisto per i blaugrana. Ma la corsa per Memphis Depay pare non sia ancora finita. L’attaccante olandese, in scadenza di contratto con l’Olympique Lione ed impegnato con la sua nazionale ad Euro 2020, sembrava ormai un nuovo giocatore del Barcellona. I catalani avevano da poco chiuso un altro arrivo a parametro a zero, quello del Kun Aguero, che insieme a Messi, avrebbe aspettato volentieri l’olandese per formare l’anno prossimo un tridente fenomenale.

Ma pare che i giochi per Depay non siano conclusi. Infatti sembra che la Juventus abbia lavorato in sordina, e abbia addirittura proposto all’olandese un contratto a cifre superiori rispetto a quelle proposte dai catalani. L’offerta includerebbe tre milioni in più all’anno rispetto agli spagnoli. Dal canto suo, il Barcellona sembra aver spalmato lo stesso importo, includendo però un anno in più nel contratto. Bisognerà vedere ora cosa sceglierà Memphis a parità di offerta.

In un’epoca calcistica, dove i contratti fanno davvero la differenza (vedi il caso Donnarumma), potrebbe essere questa la svolta per assicurare alla Juve la punta di qualità che gli è mancata nello scorso campionato.