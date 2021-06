Gianluigi Donnarumma è vicinissimo a diventare il nuovo portiere del Psg. Contratto di quattro anni a 12 milioni a stagione

Il futuro di Gianluigi Donnarumma, a meno di colpi di scena dell’ultima ora, sarà in Francia. Infatti, è di pochi minuti fa la notizia che l’ormai ex portiere del Milan è ad un passo dal Psg. Come riporta Fabrizio Romano, in questo momento i parigini e l’agente del calciatore Mino Raiola stanno discutendo gli ultimi accordi del contratto.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Donnarumma si legherà al Psg fino al 2026, e percepirà circa 12 milioni a stagione, il doppio di quanto guadagnava al Milan.